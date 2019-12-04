القبض على قاتل عجوز داخل شقته بالمعادى

القى رجال الامن بالقاهرة القبض علي عاطل لاتهامه بقتل مسن داخل منزله بالمعادى لسرقته ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.



تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا بالعثور علي جثة رجل عجوز غارقا فى دمائه ، علي الفور انتقل رجال البحث الجنائى لمكان البلاغ وتبين من جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة ان عاطلا وراء ارتكاب الجريمة.



ومن خلال احد الاكمنه القي القبض علي المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة ، وقرر انه علي علم باحتفاظ القتيل باموال داخل شقته ، ولمروره بضائقة مالية خطط لقتله وسرقته.

