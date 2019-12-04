إقامة 3 مخابز جديدة.. محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة العليا للمخابز

استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مع أعضاء اللجنة العليا للمخابز كيفية إجراء المعاينات لإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل المخابز وماهي الإشتراطات اللازمة لإصدارها .



جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.



ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على عدد 3 مخابز بلدية مستجده سبق حصولها على موافقة وزير التموين ومستوفية كافة الشروط من حيث المساحة والارتفاع ، كما تم الموافقة أيضًا على نقل عدد 6 مخابز بلدية بنفس المنطقة الموجودة بها حيث تم عمل معاينات مبدئية لها مع منحهم مهلة 6 شهور للتجهيز.



ووافقت اللجنة نهائيًا على عدد 5 مخابز بلدية يتم نقلهم بنفس المنطقة مع السير في إجراءات الترخيص حيث تم عمل معاينات نهائية لهذه المخابز.



كما وافقت نهائيا على بدء تشغيل 3 مخابز أفرنجى وحلواني بعد استيفائهم كافة الاشتراطات، والموافقة المبدئية لعدد 2 مخبز سياحي لحين استيفاء باقي الاشتراطات.



ووافقت اللجنة أيضًا على تطوير 5 مخابز بلدية من مخابز نصف آلي إلى مخابز آلية كاملة، كما تم الموافقة أيضًا على طلبات 3 مواطنين من أصحاب المخابز البلدية النصف آلية والذين يرغبون في تركيب فرادة وقطاعة ليزر بدلًا من العادية ودون التطوير إلى آلى كامل مع الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة.



وفى نهاية الإجتماع، أكد محافظ الغربية على ضرورة التعاون بين جميع الجهات والعمل على حل جميع المشاكل وتوفير سبل الراحة للمواطنين، مكلفًا وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على المخابز لمتابعة الالتزام بمواصفات رغيف الخبز.