مؤسسة ديوان أهل القلم: تحية احترام وتقدير للرئيس السيسي ودعمه الدائم للمرأة

وجهت الدكتورة سلوى الأمين ، الشاعرة والأديبة اللبنانية ومؤسسة ديوان أهل القلم، التحية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لرعايته فعاليات الملتقى الثاني للمبدعات العربيات، والذى تستضيفه مصر.





وأضافت الشاعرة والأديبة اللبنانية ومؤسسة ديوان أهل القلم، الملتقي الثاني للمبدعات العربيات " والذي ينظمه المجلس الأعلي للثقافة وديوان أهل القلم في بيروت ، بمشاركة هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمسرح الهناجر ، بدار الأوبر ، قائلة :"سلاما لكى يا مصر يا وطن العزة والتميز والإبداع جئناكى من بلاد العرب ومن لبنان لنغرس غرستنا الثانية لملتقى المبدعات العربيات" .





وأكدت الشاعرة والأديبة اللبنانية ومؤسسة ديوان أهل القلم، الملتقي الثاني للمبدعات العربيات "، أن المرأة العربية تؤكد دائما وقوفها جانب الرجل كقوة بشرية منحت العقل من الخالق العظيم، مشيرة إلى نماذج من المرأة التى كتبت التاريخ منها نفرتيتى وكليوباترا وشجرة الدر وصولا إلى زمننا هذا .





وأضافت أن بعد الملتقى العربيات الأول الذى عقد فى لبنان، تم الاتفاق مع كل المبدعات بالسعى لعقده فى الدول العربية كافة، ، قائلة :"ها نحن اليوم فى مصر باقتراح من المجلس الأعلى للثقافة فى ملتقى المبدعات العربيات الثانى بقاهرة المعز فباسمى وباسم المبدعات العربيات أرفع تحية احترام وتقدير للرئيس السيسى ودعمه الدائم للمرأة وإطلاقه عام 2017 عام المرأة المصرية" .





وتابعت: "كلنا يعلم أن الخطاب الإلهى أتى بصيغة المؤنث والمذكر إشارة من الخالق عز وجل بدور المرأة فى الحياة" .





ويشهد الملتقى كلاً من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، و هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة سلوى الأمين عن ديوان أهل القلم .



