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منوعات

بدون حذائه.. شاهد جولة الأمير ويليام في دولة عربية| فيديو وصور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:50 م
الأمير ويليام في
الأمير ويليام في سلطنة عمان
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أماني إبراهيم
ظهر الأمير ويليام مستمتعا بقضائه اليوم الأخير من جولته التي استمرت أربعة أيام في الكويت وعمان.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قضى دوق كامبريدج يومه الأخير في سلطنة عمان، اليوم، وانضم إلى جماعة من البلد على شاطئ بندر الروضة بالقرب من مسقط، ثم انتقل إلى خيمة وتحدث إلى الصيادين المحليين.

واستمتع ويليام باحتساء عصير الليمون البارد خلال استماعه للصيادين عن طريقة اصطيادهم للأسماك والتحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة وكيف يحافظون على البيئة البحرية في عمان.

وتحدث معهم أيضا عن اصطياد أسماك الهامور وانبهر بأكبر سمكة اصطادوها وكان وزنها 20 كجم، والتقى الدوق بالصيادين على امتداد الشاطئ، ثم انتقل إلى مختبر لتحليل الحمض النووي للكائنات البحرية وارتدى معطفًا أبيضًا للمختبر وقفازات زرقاء.

بدا الامير البريطاني مرتاحا في نهاية جولته، خاصة وأنهم طلبوا منه خلع حذائه والجلوس بالجوارب فقط، وسبق له القيام بجولة في مركز العلوم البحرية التابع لوزارة الزراعة ومصايد الأسماك، حيث يعمل العلماء مع وكالة العلوم البحرية التابعة الحكومة المملكة المتحدة من أجل تبادل الخبرات.

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