القانون المدني.. محاضرة بمعهد محاماة الشرقية

عقد معهد محاماة الشرقية، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بقاعة نادي المحامين بالزقازيق، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة العامة، إن المحاضرة ألقاها الدكتور مصطفي اباظة، تناول فيها بالتفصيل القانون المدني والدفوع المدنية، وإجراءات رفع الدعوي، والصورية في العقود، لافتا إلى أنه تم تسجيل الحضور والانصراف للمحامين بالبصمة لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.



يذكر أنه تم افتتاح الدورة الثالثة لمعهد محاماة الشرقية فى السادس من نوفمبر الماضي، بحضور نقيبي شمال وجنوب الشرقية وعضوي مجلس النقابة العامة عن الشرقية، وبمشاركة ما يزيد على 500 محام.