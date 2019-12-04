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أخبار البلد

مطرانية بنى مزار والبهنسا: مشاجرة قرية الناصرية بين مواطنين مصريين عادية .. وعزة سليمان حاولت استغلالها لكسب الدولارات

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:53 م
الكنيسة
الكنيسة
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اصدرت مطرانية بني مزار والبهنسا اليوم الاربعاء بيانا بشأن المشاجرة التي وقعت يوم الأحد 17 نوفمبر بين مواطنين مصريين بسبب خلافات الجيرة .

قال البيان إن المشاجرة وقعت نتيجة الخلافات الحياتية العادية بين مواطنين مصريين جيران بقرية الناصرية ببني مزار اسفر عنها بعض الاصابات و قد تم نقلهم إلي المستشفى وتم علاجهم والحالة الصحية مستقرة.

وتحرك سريع علي الفور من قوات الأمن والقت القبض على الجاني وتم عرضه علي النيابة وقررت حبسه اربعة ايام علي ذمة التحقيق وتم عودة الهدوء وتهيب الكنيسة أبنائها بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم نشر أي اکاذیب بدون تحري الدقة.

حفظ الله لنا مصر وشعبها

كشف بيان الكنيسة عن قيام بعض الاشخاص بمحاولة زعزعة الاستقرار ونشر الاكاذيب والتضليل بعد قيام عزة سليمان التى تدعى أنها تابعة لاحدى جمعيات حقوق الانسان والتى تحاول ترويج الشائعات لتقود مسلسل جديد من الأكاذيب للإضرار بسمعة مصر مقابل الحصول على دعم مالى من الخارج تحت مسمى حقوق الانسان والتلاعب بمقدرات الشعب المصري.

وكشف البيان الصادر عن المطرانية عن مدى وعي قيادة الكنيسة وسرعة ردها بتكذيب الواقعة التي سعى بعض الاشخاص لإثارتها ووأد الفتنة في مهدها وكشف تآمر من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان.
مطرانية بنى مزار والبهنسا: مشاجرة قرية الناصرية بين مواطنين مصريين عادية .. وعزة سليمان حاولت استغلالها لكسب الدولارات
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