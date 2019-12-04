بعد ظهورها مع علاء الشربيني .. تامر مرسي يحقق أمنية فتاة من ذوى الاحتياجات

استجاب تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لطلب أمينة عبد الرحمن ضيفة برنامج "أحلى أكلة" مع الشيف علاء الشربيني على قناة ON E، حيث طلبت العمل في أي وظيفة تتعلق بالطبخ.



من جانبه، عرض عليها الشربيني العمل معه بالبرنامج، ليتفاجأ بعدها باتصال هاتفي من حازم شفيق رئيس شبكة قنوات ON، يعلن فيه موافقة الشبكة علي تعيين أمينة بالقناة وإهدائها رحلتي عمرة لوالدها ووالدتها كما طلبت، لتدخل بعدها في نوبة بكاء فرحًا بما حدث.



في نفس السياق، أعرب الشربيني عن سعادته بهذا الدعم المستمر من الإدارة، قائلا: "ده عشمنا فيكم.. أنتم إدارة محترمة وبجد من وقت ما اشتغلنا معاكم مفيش طلب بتبخلوا علينا بيه، وشرف لينا كمان إن أمينة تنضم لمجموعة إعلام المصريين وكمان قناة ON، دي حاجة تعلينا وتبسطنا وتشرفنا".



يذكر أن أمينة فتاة من ذوي القدرات الخاصة تحب الطبخ ولديها قناة على يوتيوب، كانت قد ظهرت مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج مساء DMC، وأوضحت أن أمنيتها مقابلة الشيف علاء الشربيني، وبالفعل تواصل الشيف معها ودعاها للظهور في البرنامج، في حلقة اليوم.