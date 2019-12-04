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فن

دي علاقة بينها وبين ربنا.. إيساف يدعم صابرين بعد خلعها للحجاب .. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:57 م
ايساف
ايساف
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كشف الفنان ايساف بسبب تضامنه مع الفنانة صابرين بعد خلعها للحجاب وذلك من خلال لقائه في برنامج "عرب وود" قائلا:" لازم اكون رحيم انا ماليش علاقة بقرار خلعها للحجاب دي حاجة بينها وبين ربنا ازاي احجر عليها او الحجر على رحمة ربنا".

ومن ناحية اخري أكدت الفنانة صابرين أنها قامت بخلع الحجاب، لافتة إلى أن الصور التي نشرتها على حساباتها على السوشيال ميديا بدون حجاب صحيحة وليست "باروكة".

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" قائلة: "خلعت الحجاب وليس لديّ ما أقوله لأنه أمر شخصي، ولكني أحرص على الظهور بشكل محتشم دائمً.

وارتدت صابرين الحجاب منذ أكثر من عشر سنوات وكانت تحرص على الظهور بباروكة بالكثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها مما جعلها تتعرض لإنتقادات كثيرة وقتها .

وكانت صابرين خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " فكرة بمليون جنيه" وتعاونت من خلاله مع علي ربيع.

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