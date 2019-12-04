هنأه على كفاحه.. العناني يستقبل طفلا حلمه أن يصبح عالما للآثار | شاهد

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الاثار اليوم الاربعاء الطفل علي صبرة، الذي انتشر عنه فيديو علي السوشيال ميديا يروي قصة كفاحه، حيث اصبح العائل الرئيسي لاسرته بعد ان تركهم والدهم، مما اضطره الي بيع الجوارب لكسب قوت عيشه وأسرته واستكمال دراسته وهو في الثانية عشرة من عمره، معلنا في الفيديو عن رغبته في ان يصبح عالما للاثار عندما يكبر.



وعندما شاهد العناني الفيديو الخاص بالطفل قرر ان يقابله لتشجيعه.



وخلال المقابلة هنأ وزير الاثار الطفل علي كفاحه و شجاعته و اكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة، ومنحه تصريح زيارة مجانيا له و لاخيه لزيارة جميع المتاحف و المواقع الاثرية بمصر و ذلك للتعرف بصورة أعمق علي تراث واثار بلاده.



كما أهدى العناني، الطفل ايضا، مستنسخا من قناع الملك توت عنخ امون ومجموعة من الكتب الاثرية الخاصة بالأطفال.