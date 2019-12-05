اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع ومملكة ليسوتو

تشهد الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون، بين الهيئة، ووزارة الاتصالات بمملكة ليسوتو الإفريقية، وذلك بالمقر التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع.





وكان قد استقبل الفريق عبد المنعم التراس، أمس، الأربعاء، تيسيلي ماسيريباني وزير الإتصالات بمملكة ليسوتو الإفريقية، حيث شدد "التراس" علي أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية في ظل إستراتيجية الدولة للانفتاح علي إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.





وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة القارة الإفريقية التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة مشيرا إلي بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات مملكة ليسوتو خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.



