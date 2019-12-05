شباب العالم يشاركون في بحث قضايا الأمن والسلام والبيئة وريادة الأعمال بمنتدى شرم الشيخ

يناقش المشاركون في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري مجموعة من القضايا والملفات التي تدور بأذهان الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة في عصر التطورات التكنولوجية غير المسبوقة، والتحديات التي يشكلها التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة.





وتشهد فعاليات المنتدى طرح مجموعة جديدة ومتنوعة من القضايا والتحديات على طاولة النقاش، من بينها السلام والأمن العالميان والتحديات التي يواجههما في الوقت الراهن، وآثار التغيير المناخي على البشرية والحلول المطروحة لمواجهتها، وأفكار الشباب لحماية البيئة، وتميز المؤسسات الحكومية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوكتشين" وما تمثله من ثورة في العالم الرقمي.





وسلسلة الكتل تطبيقات متعددة وإمكانات غير محدودة، والذكاء الاصطناعي والبشر ومن الذي سيسيطر، وكيفية الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، والأعمال الابتكارية والتحديات في عصر التكنولوجيا الرقمية، وكيفية الحفاظ على السلامة في العالم الرقمي.





وتسبق الافتتاح الرسمي لجلسات المنتدى ورش عمل ومناقشات تشمل الثورة الصناعية الرابعة ومهارات الشباب، وشباب دول حوض البحر المتوسط: جذور مشتركة، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة : نحو عالم أفضل، ومجالات التقدم في العالم الرقمي مع تكنولوجيا سلسلة الكتل، والتعاون بين الشباب الأفريقي من أجل تحقيق التنمية، والمحاكاة : تيارات متحولة.



