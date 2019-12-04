ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي | مورينيو بتشكيل هجومي لـ توتنهام في ليلة عودته لمسرح الأحلام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:12 م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره وفريقه السابق مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: جازانيجا

خط الدفاع: سيرجيو أورييه - ديفنسون سانشيز - توبي ألدرفيرلد - فيرتونخين

خط الوسط:وينكس - سيسيوكو - ديلي ألي

خط الهجوم: لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين

وتعد تلك المباراة الأولى لمورينيو على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، بعد تركه تدريب مانشستر يونايتد في بداية هذا العام .

ويحتل نادي توتنهام المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صور لـ جوزيه مورينيو في تدريبات توتنهام

هل يمكن أن يقود مورينيو توتنهام للمنافسة بجدية في البريميرليج؟

مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة وست هام بالدوري الإنجليزي

شاهد.. أول ظهور لـ مورينيو مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

أول مباراة لـ مورينيو.. توتنهام يتقدم على وست هام بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

تغيير وحيد من مورينيو في مباراته الأوروبية الأولى مع توتنهام ضد أولمبياكوس

ترشيحاتنا

4 مصريين ضمن ضحايا حادث انفجار مصنع بـ السودان

صدق أو لا تصدق | قطة وراء إصابة 63 طالبة بالاختناق في مدرسة بالدقهلية

من حيث المرتب والتمثيل .. قرار جمهوري بمعاملة طارق عامر كـ نائب رئيس وزراء

علاج المحسود بـ 17 كلمة رددها النبي على المريض

بسبب الأهلي .. مناوشات في مدرجات الشرقية خلال مباراة الزمالك فى كأس مصر

ذهبت للاختبار فعادت جثة محترقة.. قصة وفاة بشرى في شقة بالسعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء شعبان عبد الرحيم

أم الحلويات.. 15 صورة لـ نانسي عجرم وبناتها

من الأجرأ.. شاهد | متسابقات ملكة جمال المراهقات يتألقن بفساتين مثيرة