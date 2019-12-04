الدوري الإنجليزي | مورينيو بتشكيل هجومي لـ توتنهام في ليلة عودته لمسرح الأحلام

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره وفريقه السابق مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: جازانيجا



خط الدفاع: سيرجيو أورييه - ديفنسون سانشيز - توبي ألدرفيرلد - فيرتونخين



خط الوسط:وينكس - سيسيوكو - ديلي ألي



خط الهجوم: لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين



وتعد تلك المباراة الأولى لمورينيو على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، بعد تركه تدريب مانشستر يونايتد في بداية هذا العام .



ويحتل نادي توتنهام المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة.