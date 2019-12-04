شعبان عبد الرحيم وعمرو موسى.. قصة أغنية شعبية شهيرة جمعت بينهما

حرص الدبلوماسي وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي وافته المنية أمس الثلاثاء بعد أزمة قلبية.



لم يتقصر عمرو موسى على تقديم العزاء في شعبان عبد الرحيم فقط، بل نعاه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال موسى " رحم الله شعبان عبد الرحيم .كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع . كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة. كان مؤديا من نوع خاص....بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة".



أضاف موسى " خليط حفر لشعبان،مع هييييته الشهيرة ،مكانا في قلوب المصريين. رحمه الله".



فما الرابط بين عمرو موسى وشعبان عبد الرحيم؟



الأغنية الشهيرة التي غناها الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم " أنا بكره إسرائيل"، جاء في أحد مقاطعها وصلة مدح وزير الخارجية آنذاك عمرو موسى بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.



وقال شعبان عبد الرحيم في أغنيته التي غناها عام 2000 " وبحب عمرو موسى بكلامه الموزون".



هذه الأغنية حصدت شهرة واسعة بسبب احتوائها على عبارة بكره إسرائيل أكثر من مرة، وتحدثت عنها أوساط عالمية عن مغني شعبي مصري يكره إسرائيل، وبالطبع كان اسم عمرو موسى يتداول مع ترديد الأغنية في كل وقت.



هذا ما جعل عمرو موسى، يرد الجميل لشعبان عبد الرحيم وينعاه عبر حسابه على موقع تويتر، ويحضر عزاءه في الحي الشعبي فيصل.



أغنية أنا بكره إسرائيل من تأليف إسلام خليل، تتحدث أهمية القدس في قلب المواطن العربي، وتعدد فظائع الاحتلال الإسرائيلي في القدس والجولان وجنوب لبنان.



