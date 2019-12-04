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رياضة

كأس مصر.. بن شرقي يسجل الهدف الثالث للزمالك في شباك الشرقية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:15 م
بن شرقي الزمالك
بن شرقي الزمالك
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عمرو ابوبكر
سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الثالث، في شباك الشرقية، بالمباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وسجل بن شرقي، الهدف عن طريق تسديدة مميزة للكرة، بعد أن مررها محمود عبد العزيز "زيزو" صانع العاب الفريق عرضية رائعة في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ودخل الزمالك، المباراة، بالتشكيل التالي:

محمد ابو جبل في حراسة المرمي
عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما في خط الوسط
عمر السعيد فى خط الهجوم

بينما دخل الشرقية بهذا التشكيل:
حراسة المرمى: محمد عبد المنعم.
خط الدفاع: سيد مدبولي - حسن ماريو - عبد الله الشناف - محمود صلاح- أحمد صقر.
خط الوسط : فرج كمال - حامد فيصل - علي الجنايني -محمد تريكة.
خط الهجوم: محمود عبد الواحد.
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