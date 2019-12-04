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رياضة

الشرقية يقلص الفارق مع الزمالك ويسجل الهدف الأول في كأس مصر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:27 م
الشرقية
الشرقية
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عمرو ابوبكر
أحرز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، الهدف الأول في شباك نادي الزمالك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وتسلم حسن ربيع لاعب الشرقية الكرة وسددها بقوة، أخطأت الكرة مسارها، وسجلها علي الجنايني من رأسية في شباك الزمالك، ولم يستطيع أبو جبل أن يفعل أمامها شيئا.

ودخل الزمالك، اللقاء، بالتشكيل التالي:

محمد ابو جبل في حراسة المرمي
عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما في خط الوسط
عمر السعيد فى خط الهجوم

بينما دخل الشرقية بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: محمد عبد المنعم.
خط الدفاع: سيد مدبولي - حسن ماريو - عبد الله الشناف - محمود صلاح- أحمد صقر.
خط الوسط : فرج كمال - حامد فيصل - علي الجنايني -محمد تريكة.
خط الهجوم: محمود عبد الواحد.
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