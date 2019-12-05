المؤتمر: إقامة صالون ثقافي يضم الشخصيات العامة والجهات التنفيذية

أعلن هاني الفلاح، أمين عام حزب المؤتمر بمدينة نصر، إقامة ندوات توعية؛ تهدف إلى رفع الواقع والوقوف على المشكلات التي تواجه المواطن، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها مع الجهات المعنية.





وأضاف "الفلاح" في تصريح صحفي، أنه سيتم البدء الأيام المقبلة في إقامة صالون ثقافي بصفة دورية يضم الشخصيات العامة والجهات التنفيذية، مشيرا إلى طرح العديد من الدورات التدريبية مجانا للمواطنين.





وتابع أمين عام حزب المؤتمر ، "نضع على قائمة الدورات التدريبية، دورة إعداد الكادر السياسي، لتأهيل الشباب لخوض انتخابات المحليات المقرر إجراؤها قريبًا، بالتعاون مع المختصين في الملف المحلي، لتأهيل جيل جديد قادر على خدمة الشارع بكافأة وحرفية".





واستطرد أنه سيتم عمل تقييم أسبوعي لأداء الأمانة، للوقوف على أي خلل يتم ملاحظته، ما ينتج عنه تقديم خدمات عدة لمن يستحق.