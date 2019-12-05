ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الأزهر تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:05 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2019 - 2020. 

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمنع منعا باتا اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة اتصال أخرى داخل لجان الامتحان.

وأضافت جامعة الأزهر، "يحظر على الطلاب والطالبات اصطحاب أي أوراق أو كتب أو مذكرات داخل لجان الامتحان".

ونوهت جامعة الأزهر، بأن الطالب يعتبر راسبا بجميع مواد الفصل الدراسي طبقا لنصوص اللائحة التنفيذية للقانون ۱۰۳ لسنة 1961، حال ضبطه متلبسا بالغش.

وأشارت جامعة الأزهر، إلى أن أقصى مدة مسموح بها للطالب المتأخر لدخول الامتحان (۱۰) دقائق وتكون بإذن من الدكتور عميد الكلية. 

وشددت جامعة الأزهر، على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات رؤساء الكنترولات وأعضاء الكنترولات وكذلك الملاحظين، وتحجب نتيجة الطالب الذي لم يقم بسداد الرسوم الدراسية المقررة.
جامعة الأزهر تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية
Advertisements

ترشيحاتنا

حكم مصافحة الرجل للمرأة؟ عبد المعز: الرسول لم يصافح .. والإفتاء تحسم

أحمد موسي يكشف فضيحة خلال لقاء تميم ووفد من حكومة السراج

عمرو موسى يقدم واجب العزاء فى وفاة شعبان عبد الرحيم .. صور

طارق الشناوي يكشف عن أسرار وكواليس حياة شعبان عبد الرحيم ..فيديو

بعد خبر انفصالهما.. أول ظهور لـ أصالة وطارق العريان معا .. فيديو

اللحظات الأخيرة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى قبل وفاته .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها

ماكياج صاخب وفستان اسود | المطربة بوسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة | شاهد

انهيار نجل الراحل شعبان عبد الرحيم | وهانى شاكر وعمرو موسى أبرز حضور عزائه