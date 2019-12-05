جامعة الأزهر تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية

أعلنت جامعة الأزهر، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2019 - 2020.





وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمنع منعا باتا اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة اتصال أخرى داخل لجان الامتحان.





وأضافت جامعة الأزهر، "يحظر على الطلاب والطالبات اصطحاب أي أوراق أو كتب أو مذكرات داخل لجان الامتحان".





ونوهت جامعة الأزهر، بأن الطالب يعتبر راسبا بجميع مواد الفصل الدراسي طبقا لنصوص اللائحة التنفيذية للقانون ۱۰۳ لسنة 1961، حال ضبطه متلبسا بالغش.





وأشارت جامعة الأزهر، إلى أن أقصى مدة مسموح بها للطالب المتأخر لدخول الامتحان (۱۰) دقائق وتكون بإذن من الدكتور عميد الكلية.



