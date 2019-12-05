فيديو جراف| مايا دياب تثير الجدل بـ قراءة الفاتحة وأداء صلاة المسيحيين

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل في كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش", المقرر بدء عروضها في السعودية قريبا لقيامها بقراءة الفاتحة وأداء صلاة المسيحيين خلال الكواليس.



مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس أوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد.

