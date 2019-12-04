لجنة الصناعة: جهود جبارة مبذولة لإنقاذ المصانع المتعثرة

قال المهندس "محمد فرج عامر"، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مبادرة انقاذ المصانع المتعثرة ماليا هامة للغاية، نظرا لما تقوم به الدولة المصرية من جهود لإنقاذ المصانع.



ونوه "محمد فرج عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإنقاذ تلك المصانع، والتي تظهر في مبادرات الدولة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي.



وتابع، أن الدولة المصرية تدعم المصانع ماليا بفائدة تصل لـ 10%، دعما للصناعة المصرية المحلية.



وأشار المهندس "محمد فرج عامر"، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن دعم تلك المصانع ستساهم بشكل كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتبادل تجاريا مع المصانع الكبري.



لافتا، إلي أهمية دعم تلك المصانع للحفاظ على الأيدي العاملة المصرية الخلاقة.