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أخبار البلد

ندوة تثقيفية لإدارة التربية العسكرية والدفاع الشعبي بـ جامعة عين شمس.. الأحد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي
تستضيف جامعة عين شمس، الندوة التثقيفية العشرين، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بها، وقوات الدفاع الشعبى والعسكري، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 8 من ديسمبر، في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

ويحضر الندوة نواب رئيس الجامعة وعدد من قيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري و العقيد مصطفى عبد الله مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

ومن المقرر ان تتضمن الندوة محاضرة عن دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب ودور جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب.

وستشهد الندوة أيضا، تكريم أسر الشهداء والمصابين وعدد من الطلاب المتفوقين، إلى جانب عرض عدد من الأفلام التسجيلية والعروض المسرحية لطلاب الفرق المسرحية بالجامعة.

وتعقد الندوة، في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس وتحت رعاية رئيسها الدكتور محمود المتيني، واللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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