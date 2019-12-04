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توك شو

بـ 20 يوماً فقط من بدء العمل.. مهندس تبتلعه ماكينة بـ مصنع في العين السخنة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:44 م
المهندس المتوفي
المهندس المتوفي
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توك شو
قال سيد ابو الوفا، خال المهندس المتوفي "سيد"، إنه تلقى خبر وفاة "سيد" خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث ابتلعته إحدى الماكينات التي كان يقوم بصيانتها، مؤكدا ان الحادث تم بعد التحاق المتوفي بالعمل في ذلك المصنع المتهالك لـ20 يوماً فقط.

ونوه "ابو الوفا"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن المصنع لا يمتلك أساسيات الأمان والأمن الصناعي، فضلا عن أوامر المدير التي تقضي بصيانة المهندسين للماكينات المتهالكة خلال عملها، والذي يعد مخالف لأساسيات الأمن الصناعي.

وتابع، أن الواقعة المأساوية شاهد عليها كل العاملين داخل المصنع، فضلا عن توثيق الكاميرات الكامل للحادث الأليم.

وأضاف، أنهم تقدموا بابلاغ السلطات على الفور والتبليغ في محضر رسمي بالواقعة، ليطلب منهم مدير المصنع بعد ذلك عدم توجية اي اتهام لإدارة المصنع عن تلك الواقعة، كونهم غير مسئولين عن الحادث.

في صدد ذلك طالب "سيد ابو الوفا" خال المهندس المتوفي بتبني المسئولين لتلك الواقعة والتحقيق فيها.
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