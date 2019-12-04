الثلاثاء | مجلس النواب يحاصر وزيرة الثقافة بـ 15 طلب إحاطة ومناقشة عامة للمصنفات الفنية

يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة الثلاثاء المقبل، حبث تشهد الجلسة العامة محاصرة الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلةعن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها.



وتأتي هذه الطلبات مقدمة من كل النواب سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، ومحمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر،عبد الباقي تركيا ومنى منير.



كما يواجه البرلمان وزيرة الثقافة بطلبات إحاطة مقدمة من سعيد حساسين،عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ومحمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وإيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.



وتشهد الجلسة العامة مواجه وزيرة الثقافة بطلبات مناقشة عامة مقدم من العضو حسام محمد محمود وعشرين عضوا،عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.