استراتيجية ترميم الطوب اللبن بمركز البحوث بآثار الفيوم

عقد مركز بحوث وصيانة الآثار بجامعة الفيوم أمس، الأربعاء، الندوة العلمية "الاستراتيجية العلمية لترميم وصيانة أطلال الطوب اللبن الأثري "، بإشراف الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار بالفيوم ، وذلك بمقر المركز بكلية الآثار.





حاضر في الندوة الدكتور سامح رحيم رئيس منطقة الآثار الثقيلة بمركز ترميم المتحف المصري الكبير- وزارة الآثار المصرية و تناول تقنيات صناعة الطوب اللبن والمواد الداخلة في تركيبه وكيف قام أجدادنا المصريين القدماء بمعرفة خواصه وتركيبة والتعامل معها وكيفية مواد البناء المساعدة





وتناول" رحيم" ايضا عوامل التلف التي تؤثر علي مكونات الطوب اللبن سواء عوامل التلف الداخلية او الخارجية وكذلك اهم الاماكن الاثرية التي تتواجد بها عمارة الطوب اللبن بمصر





واختتم الندوة بمناقشات علمية وتطبيقية علي ارض الواقع من ترميمات لعدد من الأماكن الأثرية والمقابر التي تم بناؤها بالطوب اللبن واهمية الصيانة الوقائية والحماية والتدخل المناسب للحافظ علي ما تبقي من تلك العمارة الأثرية الهامة.





وصرح الدكتور شعبان الأمير أستاذ ترميم وصيانة الاثار المساعد بكلية الآثار جامعة الفيوم ومدير المركز، بأن تلك الندوة العلمية تأتي في إطار أنشطة المركز العلمية وهي الحلقة الثالثة من سلسلة الندوات العلمية التي يعقدها المركز تحت مسمى ( ندوة اليوم الواحد).





واختتمت الندوة بالرد علي استفسارات الطلاب والحضور بصحبة هند صديق مديرة ترميم منطقة آثار الهرم وأحمد أبو الحجاج من إدارة ترميم آثار الهرم.



