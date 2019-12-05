سحر نصر: اتفاق مع البنك الإسلامي لتوفير سلع أساسية لنحو 64 مليون مواطن

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن العلاقة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية إستراتيجية ، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كانت متواجدة بشكل مستمر مع مصر فى مختلف المشروعات.





ولفتت الدكتورة سحر نصر، أثناء توقع اتفاق بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بـ 1.1 مليار دولار، إلى أن الاتفاق يمثل أولوية لدى الحكومة لتوفير سلع أساسية لنحو 64 مليون مواطن وتقديم أفضل خدمة لهم.





وأشار إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.



