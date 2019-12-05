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حسام فريد: مبادرة الحكومة لدعم قطاع الصناعة تحقق طفرة في القطاع

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:41 ص
الصناعة
الصناعة
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هاني حسين
قال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن مبادرة دعم قطاع الصناعة فريدة من نوعها؛ لأن القطاع كان يعاني تحديات كثيرة بعد 2011، لافتًا إلى أن خفض الفائدة البنكية يعد دفعة قوية.

وأضاف حسام فريد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المبادرة معنية بتمويل رأس مال لمن يرغب في الاستثمار.

وتابع حسام فريد، "القطاع الصناعي يمثل 20% من الناتج القومي، وعلينا تشجيع المصنعين المصريين على الاستثمار، ولابد من توفير التمويل لتعميق الصناعة المحلية".

وأكمل حسام فريد، "مبادرة الحكومة لدعم قطاع الصناعة سوف تحقق طفرة في تطور الصناعة والصادرات المصرية".

ولفت حسام فريد، "علينا تمكين المصانع بالتكنولوجيا والعمالة المدربة والتمويل وتيسير التمويل لماكينات ومعدات جديدة لتطوير المنتجات الصناعية".

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