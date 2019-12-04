عماد متعب: لاعبو الزمالك يستطيعون العودة للمسار الصحيح سريعاً.. فيديو

قال عماد متعب مهاجم النادي الأهلي المعتزل والمحلل الرياضي إن لاعبي الزمالك يستطيعون العودة إلى مسار الفريق الصحيح فى وقت قصير.
الزمالك فاز على الشرقية 3-1، اليوم الأربعاء، وتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر.
وأكد متعب في تصريحات لفضائية "أون سبورت": "الزمالك بلاعبيه المميزين الذين نافسوا الأهلي على بطولة الدوري وحصلوا على لقب الكونفدرالية الموسم الماضي، يستطيع العودة إلى الطريق الصحيح".
واختتم: "لكن الأهم هو أن يتحدوا، وجماهير الزمالك لن تسمح بانهيار الفريق، وما زال هناك فرصة كبيرة للعودة في بطولة دوري أبطال أفريقيا".
جدير بالذكر الزمالك يلاقي أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.