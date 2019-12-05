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اقتصاد

مسئول بالتخطيط: 2700 مؤشر بالمنظمة الوطنية لتقييم الأداء الحكومي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:15 ص
جميل حلمي مساعد الوزيرة
جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة
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آية الجارحي
قال جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن تطبيق شارك يضم بعض المشروعات التنموية المنتهية والجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية، بمتابعة معدلات الإنجاز، فضلًا عن إتاحة إرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية التي بدورها تختلف من محافظة لأخرى.

وأضاف حلمي في بيان صادر عن الوزارة، أن التطبيق اعتمد في بياناته علي عدد من المصادر الرئيسة والتي تمثلت في المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بإجمالي 2700 مؤشر أداء.

وتابع: كما اعتمد علي تقرير حصاد مرحلة البناء في 90 يوما فيما يخص حصر المشروعات المنتهية، فضلًا عن الاعتماد على منظومة الخطة الاستثمارية فيما يتعلق بخطة المشروعات الجاري تنفيذها، وخطة المواطن، وجاءت بيانات متابعة تنفيذ المشروعات من القطاعات النوعية بالوزارة، والوزارات الأخرى، وبنك الاستثمار القومي
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