مسئول بالتخطيط: 2700 مؤشر بالمنظمة الوطنية لتقييم الأداء الحكومي

قال جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن تطبيق شارك يضم بعض المشروعات التنموية المنتهية والجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية، بمتابعة معدلات الإنجاز، فضلًا عن إتاحة إرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية التي بدورها تختلف من محافظة لأخرى.





وأضاف حلمي في بيان صادر عن الوزارة، أن التطبيق اعتمد في بياناته علي عدد من المصادر الرئيسة والتي تمثلت في المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بإجمالي 2700 مؤشر أداء.



