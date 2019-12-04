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رياضة

بعد حصول الاهلي على حق الانتفاع بالاستاد | هاشتاج.. السلام كامل العدد للاهلي | يتصدر تويتر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:03 م
الخطيب
الخطيب
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السلام_كامل_العدد_للاهلي بعد توقيع مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب عقد انتقاع مع شركة استادات لجعل استاد السلام الملعب الرسمي للنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏سعة استاد السلام.. تقريبا ثلاثين الف ، كطلب مشروع نرجو السعة الكامله للجمهور الاهلي في مباريات افريقيا خاصة بعد ما أصبح ستاد السلام هو خاص بالاهلي.. 

‎#السلام_كامل_العدد_للاهلي

‏الاهلي المتحكم الوحيد ف الاستاد ويحق له الموافقة او الرفض لاستضافة اي فريق اخر ... اي ضرر هيتحمله الاهلي مفيش اي حاجه تمنع لزياده عدد الجمهور .. جمهور الاهلي يتعهد دائما بخروج المباره بالشكل المعتاد التشجيع فقط للفريق ودعم النادي دائما ‎#السلام_كامل_العدد_للاهلي

‏بكل لغات العالم يمكن تفهموا الكوره للجماهير أهلاوي انا والفخر ليا
‎#السلام_كامل_العدد_للاهلي

‏من تالته شمال
الاهلى طول عمره فووووق فوووووووق
دايما معاه....روحنا فداه
و فى اى مكان بنروح وراه
من تالته شمال بنهز جبال بأعلى صوت دايما بنشجع الابطال
فريق كبير فريق عظيم اديله عمرى و برضه قليل
اوووه اووووه
‎#السلام_كامل_العدد_للاهلي

‏اتمناها بداية جديده ومحترمه بين الامن والجمهور 

الامن وافق انك تلعب علي استاد السلام بحضور 15 الف مشجع 60 % من سعة الاستاد لاول مره من فتره كبيره في القاهره المطلوب ان يبقى في زياده بالعدد وان اداره الاهلي تطلب زياده في الساعات المقبله ‎#السلام_كامل_العدد_للاهلي

‏السلام بقا ملعبنا يبقا العدد يكمل للاخر ‎#السلام_كامل_العدد_للاهلي

‏الاهلى يا اعظم كيان : انا اسمي الأهلي آخر 100 سنه عليت اسم بلادي فى كل سما و جمهوري معايا عمره منحني هو نسر شعاري الي رسمه انا و انا عمري ما هنسي دوري للبلاد لما تطلبني تلاقيني مش بعيد أهلي يا أعظم كيان عشنا ليك من زمان بالتاريخ و دم الشهداء نبني للحريه ‎#السلام_كامل_العدد_للاهلي
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