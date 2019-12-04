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محافظات

الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق في الدقهلية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:55 م
اليوم العالمي لإحياء
اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
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همت الحسينى
أقيمت اليوم الأربعاء فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق بديوان عام محافظة الدقهلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور  أيمن مختار محافظ الدقهلية  برئاسة سعد الفرماوى السكرتير العام لمحافظة الدقهلية ومنال الغندور السكرتير العام المساعد والدكتور  سعد عبداللطيف مكى  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية .

فيما جاء ذلك بحضور مندوب عن مدير الأمن ووكلاء وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والقوى العاملة ومندوب عن الكنيسة وفريق السلامة والصحة المهنية بالمديرية والإدارات وفريق الطب الوقائى .

وبدأت الفعاليات بعرض (برزنتيشن ) تناول الهدف من هذا الحدث والإشادة بجهود وعمل كل الأطراف المعنية بالتعامل مع ما ينتج عن التصادم سواء من رجال الإطفاء او الشرطة أو الفريق الطبي .

كما تناول العرض نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق عالميا  وحالات اصابة الطرق هذا العام بالدقهلية  وأسباب حوادث الطرق  والفئات المعرضة للخطر و الخسائر المترتبة عن تلك الحوادث  وعدد الضحايا في العام الأخير .

كما تناول العرض مؤشرات الحوادث بالدقهلية سواء بطرق سريعة او داخل المدن او الاصابات او  الوفيات وتم التركيز على الإكثار من المحاضرات التوعوية بخطورة الحوادث وتخللت الفعاليات توزيع مطويات عن ارشادات السلامة والصحة المهنية لتفادى تلك الحوادث .

الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق في الدقهلية
الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق في الدقهلية
الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق في الدقهلية
الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق في الدقهلية
الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق في الدقهلية
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