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شاب مصري يكشف كواليس فوزه بجائزة عالمية في العلوم الحيوية.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:19 ص
أحمد البرلسي الفائز
أحمد البرلسي الفائز بجائزة المنظمة الدولية في العلوم الحيوية
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هاني حسين
قال أحمد البرلسي الفائز بجائزة المنظمة الدولية في العلوم الحيوية، إنه حصل على جائزة علمية، ويقوم بالتقديم على الجائزة أكثر من 100 جامعة من أكبر الجامعات في العالم.

وأضاف أحمد البرلسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه في 2013 تم اكتشاف تكنولوجيا تغير البحث في العلوم الحيوية وتسمح بإحداث تشوهات في خلايا وجينات معنية ودراسة وظائفها.

وتابع أحمد البرلسي، هناك بشر لديهم تشوهات في جينات تؤدي إلى أمراض ولكن لا تظهر عليهم أعراض تلك الأمراض وكنت اريد التعرف على كيفية تعديل الخلايا لنفسها على أساس التشوه.

وأكمل أحمد البرلسي "اكتشفت آلية في الخلية قادرة على قراءة التشوه في الجينات وتقوم بزيادة إنتاج جين آخر مماثل يقوم بنفس الوظيفة وبالتالي تحمي الخلايا من أي اعراض او امراض".

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