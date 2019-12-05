التفاعل الحضاري على أرض مصر.. مؤتمر بجامعة عين شمس 9 ديسمبر

ينظم مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة، مؤتمر "التفاعل الحضاري على أرض مصر خلال العصرين البطلمي و اليوناني الخلفيات و المظاهر" ، وذلك يوم الإثنين الموافق ٩ من ديسمبر بقاعة ايزيس بدار ضيافة جامعة عين شمس .





يقام المؤتمر تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و يرأس المؤتمر كل من أ.د. خالد الديب و أ.د. نهى سالم مدير مركز الدراسات البردية و النقوش بجامعة عين شمس، ويستمر المؤتمر على مدار يومين متتاليين .



