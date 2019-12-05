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تعليم

التفاعل الحضاري على أرض مصر.. مؤتمر بجامعة عين شمس 9 ديسمبر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
ينظم مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة، مؤتمر "التفاعل الحضاري على أرض مصر خلال العصرين البطلمي و اليوناني الخلفيات و المظاهر" ، وذلك يوم الإثنين الموافق ٩ من ديسمبر بقاعة ايزيس بدار ضيافة جامعة عين شمس .

يقام المؤتمر تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و يرأس المؤتمر كل من أ.د. خالد الديب و أ.د. نهى سالم مدير مركز الدراسات البردية و النقوش بجامعة عين شمس، ويستمر المؤتمر على مدار يومين متتاليين .

ويشارك في المؤتمر عدد من الأساتذة وشباب الباحثين من الجامعات المصرية، حرصوا على المشاركة في هذا المؤتمر الذي يجمع بين رواد التخصص و شبابه ويعرض المؤتمر عدد من الأوراق البحثية المتميزة التي تتناول حقبة مهمة من التاريخ المصري خلال العصرين اليوناني والروماني وكيف استطاعت مصر أن تصبغ الثقافات الواردة إليها بالصبغة المصرية.
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