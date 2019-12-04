مصر للدراسات الاقتصادية: الغاء فوائد الديون على المصانع المتعثرة دفعة ايجابية

ثمن الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى بيان له اليوم قرار البنك المركزى بالغاء الديون المستحقة على المصانع المتعثرة خلال السنوات الماضية حيث ان تلك المبادرة تعد دفعة قوية لها اثار ايجابية على الاقتصاد المصرى.



واضاف ابوزيد الى ان تلك المبادرة التى اعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزى خطوة مهمة فى طريق عودة تلك المصانع المتعثرة الى منظومة الانتاج مرة اخرى والتى بلغت ٥١٨٤ مصنعا متعثرا لاسباب تمويلية وادارية وفنية الى جانب عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع.



واشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الى ان حجم الديون للمصانع المتعثرة وصل الى ٦ مليارات جنيه واتاحت تلك المبادرة لمن يسدد ٥٠٪ من اصل الدين يتم ازالته من القوائم السلبية بالبنك المركزى والبنوك وهذا يتيح لاصحاب المصانع طلب التمويل فيما بعد لاعادة تشغيل والتوسع فى خطوط الانتاج فيما سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال زيادة الانتاج وخلق فرص تشغيلية.



وتابع ابوزيد ان وجود مبادرة لدعم الصناعة مع البنك المركزى بتمويل ١٠٠ مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والكبيرة يأتى لحرص الحكومة المصرية على زيادة القدرة التصنيعية وتشجيع الصناعة الوطنية بما يحقق احتياجات السوق المحلى والاتجاه بالفائض نحو زيادة القدرات التصديرية المصرية للخارج للمساهمة فى تحقيق مستهدف الحكومة من حجم الصادرات المصرية الى ٥٥ مليار دولار.