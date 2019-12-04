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حوادث

ضبط عامل في مدرسة رش مبيدًا حشريًا وتسبب في حالات اختناق بين الطلبة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:51 م
ضبط عامل في مدرسة
ضبط عامل في مدرسة رش مبيد حشرى وتسبب فى حالات اختناق
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بمدرسة لقيامه برش مبيد حشرى تسبب فى وقوع عدد من حالات الاختناق بطلبة المدرسة.

تداول عدد من المواقع الإخبارية أخباراً بشأن وجود حالات اختناق لعدد من طالبات إحدى المدارس الثانوية الفنية الكائنة بدائرة مركز شرطة شربين (بمحافظة الدقهلية).

بالفحص تبين قيام (عامل بالمدرسة المشار إليها) باستخدام مبيد حشرى مخلوط ببعض المواد الكيميائية المطهرة بقصد التطهير نتيجة وجود حيوان نافق داخل المدرسة.

مما أدى إلى حدوث بعض حالات إختناق بين الطالبات بالمدرسة تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج وتم خروجهن من المستشفى عقب تحسن حالاتهن .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط العامل المتسبب فى الواقعة .
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