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اقتصاد

هالة السعيد: استحداث برنامج استقرار الاقتصاد الكلي لمتابعة المستوى الاقتصادي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
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آية الجارحي
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تطبيق المحمول "شارك" تم إطلاقه بشكل مُحدث ليكون بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائها، مضيفة أنه يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.

ولفتت "السعيد"، إلى أنه تم استحداث برنامج استقرار الاقتصاد الكلي، ويتابع المؤشرات علي مستوى الاقتصاد كليًا من مؤشرات للبطالة، والتضخم، ومعدلات الفقر.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن التطبيق يأتي في إطار تطبيق مبدأ الشفافية كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه يهدف إلي تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تمكين المواطن من تقييم مدي إنجاز المشروعات وأن يكون دائم الاطلاع بشكل مباشر علي كافة المؤشرات والبيانات حيث يسهم التطبيق في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة بشكل دوري.

وتابعت: "يتيح الفرصة للمواطنين للمشاركة في عملية المتابعة «متابعة المواطن»، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، إلي جانب نشر ثقافة الأداء في الجهاز الإداري للدولة وبين المواطنين".

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