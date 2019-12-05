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أخبار البلد

المحاماة عرض وطلب.. سامح عاشور: النقابة لا تستطيع تحديد الحد الأدنى للأتعاب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:32 ص
سامح عاشور
سامح عاشور
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حمادة خطاب
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الأجيال الشابة ستستفيد بالادخار العلمي الذي ستتبعه النقابة، والمجلس الحالي وهو المستقبل القادم، مطالبًا شباب المحامين بعدم ترك المحاماة بسبب الراتب الضعيف.

وأضاف نقيب المحامين، في مؤتمر شباب المحامين والحوار المفتوح المنعقد مساء أمس، الأربعاء، في بورسعيد، أنه لو احتمل المحامى العمل لمدة عامين لحين أن يصل إلى درجة ابتدائى، وتبدأ النقابة بعد ذلك فى دعمه سيصبح محاميًا جيدًا محبًا للمهنة، متابعا "لا نستطيع أن نفرض على مكتب محاماة أو أى جهة أن تعطى للمحامى راتبا محددا مناسبا".

وأوضح النقيب، أن موارد نقابة المحامين مصدرها المحامون، ولا توجد أموال نحصل عليها من الدولة نخصصها للمحامين الشباب كمكافأة"، موضحًا أن الموارد تحصل من المحامين المشتغلين.

وأشار إلى أن مهنة المحاماة عرض وطلب، تتحكم فيها فكرة الأتعاب، ولا تستطيع النقابة تحديد الحد الأدنى للأتعاب لأنه عقد رضائى بين الوكيل والموكل، وهى قواعد العمل بالمحاماة ولذلك المحامين الشبان عليهم احتمال العمل بالمحاماة.

ويقام المؤتمر في الفترة من 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر، وبدأت فعاليات المؤتمر بلقاء مفتوح مع النقيب العام سامح عاشور، يليه لجان عمل على مدار يومين، من أجل مناقشة المستجدات النقابة، وتختتم فعاليات المؤتمر بإقامة مباريات كرة قدم بين النقابات المشاركة، على كأس النقيب العام.
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