اخبار البرلمان.. مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم.. بيان عاجل يحذر الحكومة من ارتفاع معدلات الطلاق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الاربعاء 4 ديسمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:







التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له مع رياك جاي وزير الصحة بجنوب السودان، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجنوب السودان على رأس وفد برلماني.

إسكان النواب تنفي مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم



أكد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لم يتم وضع قانون الإيجار القديم إلى الآن على أجندة اللجنة ولن تتم مناقشته إلا في حال طلبت هيئة مكتب المجلس ذلك.

مساواة القيمة الإيجارية بسعر جرام الفضة.. مشروع بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم



أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع لتعديل قانون الإيجار القديم، للوحدات السكنية وغير السكنية، نظرًا لأن القانون الحالي فيه تضارب ويتعارض مع أحكام الدستور، فضلًا عما يتعرض له المالك من ظلم بسببه.

الثلاثاء | مجلس النواب يحاصر وزيرة الثقافة بـ 15 طلب إحاطة ومناقشة عامة للمصنفات الفنية



يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة الثلاثاء المقبل، حبث تشهد الجلسة العامة محاصرة الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلةعن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها.

النواب يناقش تعديلات الهيئات الشبابية ويقر 9 مشروعات قوانين.. الأحد



يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال جلساته العامة يوم الاحد القادم لاخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

لحل أزمة التأمينات والمعاشات بمنية النصر .. محلية البرلمان توصي بتشكيل لجنة



أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من محافظة الدقهلية تشمل الدكتور أيمن مختار، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات،لمعاينة مبنى مجلس مدينة منية النصر بالدقهلية، وبحث مدى إمكانية استخدامه، لصرف معاشات المواطنين، بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تخصيص ارض وبناء مبنى جديد للتأمينات.

بيان عاجل يحذر الحكومة من ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019



تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ببيانًا عاجلًا إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والأوقاف والتعليم، بشأن " ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019 مقارنةً بالأعوام السابقة".

جلسة الغسيل بـ500 جنيه.. صحة البرلمان: علاج مجاني لمرضى الكلى قريبا



أشاد النائب فيصل راجح ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بالمبادرة الرئاسية التى أعلنت عنها وزارة الصحة للكشف المبكر عن أمراض الكلى قريبا ، مشيرا إلى أنها مبادرة جيدة ، لأنها تجعل مريض الكلى يعالج أولا قبل مرحلة غسيل الكلى ، مما يقل نسبة الغسيل تقلل على الدولة.

بشرى سارة لمرضى الكلى.. قريبا



أشاد النائب محمد الشورى عضو لجنة الصحة بالبرلمان بما أعلنت عنه وزارة الصحة بشأن إطلاق مبادرة رئاسية قريبًا للكشف المبكر عن أمراض الكُلى ، خاصة وأنه يتربط بأمراض كثيرة مثل ضغط الدم والسكر.

بعد موافقة الحكومة | قانون لإعفاء الممول من غرامة 30% تأخير عن الضريبة غير المسددة



وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصًا من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

طلب إحاطة للحكومة بشأن النقل العشوائي لموظفي ومهندسي شبين الكوم



وجهت الدكتورة شيرين عبد العزيز القشاش عضو مجلس النواب ، طلب إحاطة عاجل للدكتور رئيس مجلس الوزراء ، واللواء وزير التنمية المحلية عملًا بحكم المادة ( 134 ) من الدستور والمادة ( 212 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، بشأن الإجراءات التعسفية التي يقوم بها رئيس مركز ومدينة شبين الكوم من تجاوزات ومخالفات