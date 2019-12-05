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موسى مصطفى موسى: جميع الأحزاب تعمل من أجل هدف واحد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
المهندس موسي مصطفي
المهندس موسي مصطفي موسي
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البهى عمرو
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحوار الوطني بين الأحزاب مهم جدًا، ويعد بداية قوية للعلاقات الحزبية.

وأضاف موسى مصطفى موسى، أثناء لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع له اتجاه واحد وهو العمل من أجل مصر.

وأوضح موسى مصطفى موسى، أن حوار الأحزاب الحالي يهدف إلى التنسيق، والعمل على التعاون بينها، مشيرًا إلى أن الاجتماع يتم به تبادل الأفكار، والعمل على مساعدة الشباب.

من جانبه، قال أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن الحوار الوطني بين الأحزاب يعد صياغة جديدة للحياة الحزبية لم تحدث من قبل، موضحًا أن حزب الأغلبية يجلس لأول مرة إلى جانب باقي الأحزاب وحتى المعارضة كذلك.

وأضاف أشرف رشاد، في لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع يجلس ويعرض أفكاره ولا يوجد شروط.

وأوضح رئيس حزب مستقبل وطن، أن جلسة اليوم لم تكن الأولى، بل كانت هناك جلسة سابقة، واليوم نستكمل ما تم فى الجلسة السابقة، وأن هناك شيئا جديدا ستقدمه الأحزاب من أجل الوطن.

وفى نفس السياق، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يوجه الدعوة إلى جميع الأحزاب للوقوف على مساحة توافق على الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، أن كل حزب له خصائصه، ولكن هذه الدعوة من منطلق المسئولية الحزبية الوطنية.
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