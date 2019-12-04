قاوم مرضه بالعمل.. صلاح عبد الله: شعبولا كان بيروح شغله في عربية إسعاف

قال الفنان صلاح عبد الله، إن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم هو أول من أطلق عليه اسم "عم صلاح"، مشيرا إلى أن عزاء الفنان شعبان عبد الرحيم كان ممتلئاً عن آخره، وتم إغلاق الشارع المقام فيه الصوان من شدة الزحام.





وأضاف صلاح عبد الله، في تصريحات تلفزيونية، أنه وجه رسالة إلى آيات عرابي قائلا: "لا شماتة في الموت وأنا مابحبش الكره ولكن بكرهك يا آيات".





وأوضح الفنان صلاح عبد الله، أن ايات عرابي تعرضت لهجوم شديد بعد شماتتها في موت شعبان عبد الرحيم، مشيرا إلى أن أي شخص يدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي تتم مهاجمته من قبل الإخوان.





وأكد أن مثل هذه المواقف التي يفعلها أعضاء جماعة الاخوان تكشفهم أمام الجميع وتفضحهم، مشيرا إلى أن شعبان عبد الرحيم كان محبوبا من الجميع وخاصة البسطاء.



