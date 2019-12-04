ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قاوم مرضه بالعمل.. صلاح عبد الله: شعبولا كان بيروح شغله في عربية إسعاف

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:54 م
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الفنان صلاح عبد الله، إن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم هو أول من أطلق عليه اسم "عم صلاح"، مشيرا إلى أن عزاء الفنان شعبان عبد الرحيم كان ممتلئاً عن آخره، وتم إغلاق الشارع المقام فيه الصوان من شدة الزحام.

وأضاف صلاح عبد الله، في تصريحات تلفزيونية، أنه وجه رسالة إلى آيات عرابي قائلا: "لا شماتة في الموت وأنا مابحبش الكره ولكن بكرهك يا آيات".

وأوضح الفنان صلاح عبد الله، أن ايات عرابي تعرضت لهجوم شديد بعد شماتتها في موت شعبان عبد الرحيم، مشيرا إلى أن أي شخص يدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي تتم مهاجمته من قبل الإخوان.

وأكد أن مثل هذه المواقف التي يفعلها أعضاء جماعة الاخوان تكشفهم أمام الجميع وتفضحهم، مشيرا إلى أن شعبان عبد الرحيم كان محبوبا من الجميع وخاصة البسطاء.

وأشار صلاح عبد الله، إلى أن شعبان عبد الرحيم كان يقاوم مرضه بالعمل، مستدركا: "كان بيروح شغله في عربية الإسعاف ثم يعود إلى المستشفى بعد إنهاء عمله".
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. ظهور نادر لـ نور ابنة شقيق عادل إمام.. ووصية جديدة لـ هيثم أحمد زكي.. هنا الزاهد تستأصل المرارة

4 مصريين ضمن ضحايا حادث انفجار مصنع بـ السودان

ذهبت للاختبار فعادت جثة محترقة.. قصة وفاة فتاة بالسعودية

بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها

شاهد.. أول هدف مصري خالص في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأمن العام يحبط تهريب ٣ أطنان بانجو بـ محور قناة السويس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكياج صاخب وفستان اسود | المطربة بوسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة | شاهد

انهيار نجل الراحل شعبان عبد الرحيم | وهانى شاكر وعمرو موسى أبرز حضور عزائه

مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي.. شاهد حضورا جماهيريا في العرض الأردني بر