فصل الكهرباء عن 6 قرى في كفر الشيخ غدًا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي، غدًا الخميس، في 6 قرى تابعة لها لإجراء أعمال الصيانة الدورية.



وذكر بيان إعلامي، لمجلس المدينة، أن القرى التي سيتم فصل التيار عنها غدًا، هي كوم الحجر، وأبو خليل، والثمانين، وزيدان، تعاون ثانٍ، وأم يوسف.



وأشار البيان الإعلامي إلى أن فصل الكهرباء سيكون اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا وسيتم إعادة التوصيل فور الانتهاء من أعمال الصيانة.



