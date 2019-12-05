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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بالمرج

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
حبس تشكيل عصابي تخصص
حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق ب المرج
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قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لاتهامها بسرقة الشقق في منطقة المرج.

وألقى رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة الشقق بحى المرج.

وردت معلومات للمقدم محمد أبو العطا، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفادها بأن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب .

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