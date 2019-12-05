مع افتتاح مدينة الأثاث بدمياط.. الفقي: مصر تشهد ثورة صناعية كبرى

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن افتتاح مدينة الأثاث بدمياط يعد بداية لـ ثورة صناعية حقيقة غير مسبوقة في مصر، موضحا أن بعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق الكبيرة يجب التوجه إلى الصناعة حتى تقود الاقتصاد.





وأوضح مصطفي الفقي، أثناء لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الصناعة أساس نشأة الدول المتقدمة، وذلك ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي السبيل الوحيد لتقدم مصر.





وأكد مصطفي الفقي، أن إلغاء الديون على المصانع المتعثرة سيكون له مردود كبير على الصناعة، وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن الصناعة مسئولة عن تغيير شكل المجتمع وثقافته، ولذلك العامل الصناعي أكثر وعيا من الزراعي.





وتابع مصطفي الفقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرته على تحريك الأمور بسرعة داخل الدولة وخارجها، قادر على إدارة ثورة صناعية ضخمة لم تشهدها مصر من قبل.





وأشار مصطفى الفقي، إلى أن الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي شملت وضع أسس شكل الدولة، وبناء البنية التحتية، أما الفترة الثانية فتتعلق بالإنسان سواء ثقافته أو بناء الإنسان أو الصناعة.