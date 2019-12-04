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رياضة

فوز قاتل لموناكو على تولوز فى الدوري الفرنسي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:50 م
موناكو
موناكو
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محمد رشاد
واصل موناكو زحفه نحو المنطقة الدافئة ببطولة الدوري الفرنسي، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-1 على تولوز، اليوم الأربعاء، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها عن فوز رين على مضيفه ميتز بهدف نظيف، وسانت إيتيان على نيس 4-1، فيما تعادل ديجون 2-2 مع مونبيلييه.

وارتفع رصيد موناكو إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد تولوز عند 12 نقطة ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

افتتح وسام بن يدر التسجيل لموناكو مبكرا في الدقيقة الخامسة، فيما تعادل يايا سانوجو لتولوز في الدقيقة 40 من ركلة جزاء أيضا.

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل، أحرز جيلسون مارتينز هدف الفوز الثمين لموناكو في الدقيقة 84.
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