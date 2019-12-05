حظك اليوم الخميس 5 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 5 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 5 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 5 ديسمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.



برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.



برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

مهنيا: الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.



برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد.

عاطفيا: ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.



برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.

ماليا ومهنيا: القمر يتناغم مع عطارد ومن المحتمل أن يقودك ذلك لمفاوضات ناجحة.



برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها.

عاطفيا: الشمس في منزل الحب تدفعك نحو التخطيط لتحقيق حلمك بالمستقبل وترتب لخطوات جريئة.



برج العذراء

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

مهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرد على شركاء العمل واهتم بما يقربك منهم.



برج الميزان

عاطفيا وصحيا: تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

مهنيا: القمر في منزل العمل يدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.



برج العقرب

عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.



برج القوس

مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للأخطاء والحوادث وسوء التعبير.

عاطفيا وعائليا: قد تكون هناك ضغوط عاطفية أو عائلية.. كن مستعدا للتفاهم بهدوء إذا أردت أن تحل خلافا.



برج الجدي

مهنيا: تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.



برج الدلو

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنتبه لقراراتك وأقوالك ولا تتسرع.

عاطفيا وعائليا: لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.



برج الحوت

مهنيا: القمر ببرجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتساعدك تحليلاتك كثيرا.

اجتماعيا وعاطفيا: المريخ في منزل الحظ يعمل لصالحك ويمدك بالسحر والطاقة العاطفية وبالثقة في النفس.

