نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 5 ديسمبر.. تعرف عليها

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتم العديد بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم وتراقب تحركاته، لأنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 5 ديسمبر، وفقًا لعلم الأرقام.





وقالت: فإن ذلك يعني أنك قادر على استثمار كل طاقاتك وجهودك.. لديك قدرة على الابتكار رائعة وتتمتع بالذكاء وبسرعة البديهة وبالحيوية، وتنقذك ذاكرتك ويقظتك في أي موقف مفاجئ.



كما نصحت فؤاد مواليد 5 ديسمبر، عام ٢٠٢٠ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك.



تابعت: إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.



