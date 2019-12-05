ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 5 ديسمبر.. تعرف عليها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:19 ص
نصيحة خبيرة أبراج
نصيحة خبيرة أبراج لمواليد 5 ديسمبر
Advertisements
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتم العديد بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم وتراقب تحركاته، لأنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.

لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 5 ديسمبر، وفقًا لعلم الأرقام.


وقالت: فإن ذلك يعني أنك قادر على استثمار كل طاقاتك وجهودك.. لديك قدرة على الابتكار رائعة وتتمتع بالذكاء وبسرعة البديهة وبالحيوية، وتنقذك ذاكرتك ويقظتك في أي موقف مفاجئ.

كما نصحت فؤاد مواليد 5 ديسمبر، عام ٢٠٢٠ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك.

تابعت: إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصبر ضروري .. نصيحة الأبراج لمواليد 8 نوفمبر

اعتمد على نفسك.. نصيحة الأبراج لمواليد 14 نوفمبر

تحكم في انفعالاتك.. نصيحة الأبراج لمواليد 15 نوفمبر

موهبة تحليلية.. 16 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب .. نصيحة الأبراج لمواليد 22 نوفمبر

ترشيحاتنا

بشعر قصير وروج أحمر.. ويزو بإطلالة تخطف الأنظار

لجنة الصناعة تستجيب لحادث ابتلاع ماكينة لـ مهندس في مصنع بالعين السخنة

فيديوجراف | احذر مشروب ستاربكس

فرصة.. اشترِ iPhone X جديدا بـ 7400 جنيه فقط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق قبل النوم؟

هل يجوز دفن والدي في نفس المدفن الذي به عمي وزوجته.. فيديو

AdvertisementS

القتيلة رقم 390.. غضب في تركيا بعد مقتل راقصة أمام باب منزلها| تفاصيل

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي

اغتسال المصاب بالعين بماء وضوء العائن.. طريقة الرسول في علاج المحسود

بعد ظهورها مع الزعيم .. 15 صورة تكشف أناقة أبنة شقيق عادل إمام

الزمالك يعاني من التخبط... رضا عبدالعال يستنكر التعاقد مع كارتيرون

وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده

اخبار الرياضة.. مفاوضات الأهلي مع النقاز.. الخطيب يزور تركي الـ شيخ.. خدعة الزمالك لـ هاني سعيد

بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بعد ظهور نادر.. معلومات عن الفنانة المعتزلة نهلة رأفت زوجة شقيق عادل إمام

آخر تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد بعد خضوعها لعملية جراحية

اخبار الفن | مايا دياب تثير الجدل في السعودية.. ريم البارودي تهدد احمد سعد.. فنانات متهمات بـ التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان

كيف خدع الزمالك هاني سعيد لضمه دون علمه ودور الأهلي في الصفقة؟.. اللاعب يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. سيارة هوندا اكورد honda accord 2020 في مصر .. تفاصيل

القتيلة رقم 390.. غضب في تركيا بعد مقتل راقصة أمام باب منزلها| تفاصيل

من رانيا يوسف لـ ديانا حداد وإلهام شاهين.. نجمات تألقن بالقفطان المغربى.. من الأجمل؟