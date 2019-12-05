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فن

بالصور.. حضور جماهيري كبير في عرض المسرحية الأردنية بر بمهرجان الإسكندرية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شارك قسم الفنون المسرحية بالجامعة الأردنية، في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، بعرضهم المسرحي "بر" للمخرجة دلال فياض، الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا على خشبة المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية.

"بر" مستوحاة من نص "العميان" للكاتب موريس ماترلينك، تمثيل دانا أبو لبن، محمد عبد الباسط، المثنى القواسمة، هانى الخالدى، سينوغرافيا محمد المراشدة، دراماتورج د. عمر نقرش، إعداد وإخراج دلال فياض.

يسلط العرض الضوء على بحر متلاطم الأمواج يهاجر فيه مجموعة مختلفة من البشر نحو مصير مجهول، يعانون من عزلة داخلية ويشعرون بالخوف المستمر، ولكن تستيقظ فيهم ذكرايتهم المنسية لتنقلب دفة الأحداث.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجارى، ويقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
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