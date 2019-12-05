حبس عصابة سرقة التكاتك في القاهرة

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة التكاتك بمدينة السلام.





وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية " توك توك " بأسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما.



