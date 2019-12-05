ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عصابة سرقة التكاتك في القاهرة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:22 ص
حبس عصابة سرقة التكاتك
حبس عصابة سرقة التكاتك في القاهرة
Advertisements
رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة التكاتك بمدينة السلام.

وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية " توك توك " بأسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما.

اعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل أحد الجراجات الكائنة بدائرة القسم لدي عميليهما " سيئي النية " وهما سائق ومالك الجراج اللذان أقرا بشرائهما الدراجات البخارية المضبوطة بحوزتهما من المتهمان للتصرف فيها بالبيع وإنهما علي علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عصابة تخصصت في سرقة الشقق بمدينة الشروق

أمن القاهرة تضبط العديد من قضايا السرقة وتلقي القبض على الجناة.. صور

القبض على عصابة سرقة السيارات بعابدين

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة السيارات بعابدين

سقوط عصابة سرقت 17 سيارة وتبيعها بأوراق مزورة بـ مدينة نصر

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق قبل النوم؟

قيمتها 1.2 مليون إسترليني وتزن 9 أطنان.. سيارة ترامب «الوحش» في شوارع بريطانيا

بعد تعرضه لوعكة صحية.. تركي آل الشيخ: شكرا أخي الخطيب

حكم القراءة من المصحف في صلاة السنة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع حمدي النقاز | محامي اللاعب يرد

أخبار الزمالك اليوم | الافراح تعود للقلعة البيضاء | هل يرحل أمير مرتضى عن النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن هنا الزاهد.. الروج الأحمر موضة مفضلة للنجمات.. من الأجمل؟

شاهد.. رجل يعرض نفسه للموت على طريق سريع في كوريا

بشعر قصير وروج أحمر.. ويزو بإطلالة تخطف الأنظار