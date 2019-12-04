الجامعة العربية: نهج تركيا في المنطقة أصبح يثير استياء وقلق العرب

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك موقفا عربيا واضحا من العدوان التركي على شمال سوريا.



وأضاف حسام زكي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الموقف السياسي للجامعة من العدوان التركي كانت لهجته شديدة.



وتابع حسام زكي:" نرفض العدوان التركي على شمال سوريا، والتصرفات التركية تعتبر تصرفات مرفوضة، ونهج تركيا في المنطقة أصبح يثير استياء وقلق العرب بشكل متزايد يوميا".



وأكمل حسام زكي:" الوضع السوري له تعقيدات كثيرة جدا، والتركيبة السورية لها تعقيدات كثيرة".



ولفت حسام زكي:" استفادة دولة من كونها جارة لدولة اخرى في أزمة غير قادرة على السيطرة على كامل أراضيها وتحتلها وتقيم مناطق وتحرك سكان أمر مرفوض مطلقا".

