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فن

كارمن سليمان تحصد 1.5 مليون مشاهدة بـ تِفَنَّنْ.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:52 م
كارمن سليمان - تِفَنَّنْ
كارمن سليمان - تِفَنَّنْ
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سعيد فراج
تخطت أغنية الفنانة كارمن سليمان الجديدة «تِفَنَّنْ» حاجز المليون الأول لها، إذ حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في 23 أكتوبر الماضي.

وتقول كلماتها: " تفنن في عنا روحي تفنن .. تراك بحل لو تقضي عليها .. غرامك في دواخلها تمكن .. وراحت لك وانا ماعاد أبيها .. ترى بتموت حسرة أو تجنن".

"تفنن" كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران، ووتريات تامر غنيم، وجيتار شريف فهمي، ومكس و ماستر جاسم محمد، وتم التسجيل في استوديوهات سيشن مصر، وإشراف عام مصطفي جاد.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان دعاء ديني بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع سامى.
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