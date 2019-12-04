كارمن سليمان تحصد 1.5 مليون مشاهدة بـ تِفَنَّنْ.. فيديو

تخطت أغنية الفنانة كارمن سليمان الجديدة «تِفَنَّنْ» حاجز المليون الأول لها، إذ حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في 23 أكتوبر الماضي.





وتقول كلماتها: " تفنن في عنا روحي تفنن .. تراك بحل لو تقضي عليها .. غرامك في دواخلها تمكن .. وراحت لك وانا ماعاد أبيها .. ترى بتموت حسرة أو تجنن".





"تفنن" كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران، ووتريات تامر غنيم، وجيتار شريف فهمي، ومكس و ماستر جاسم محمد، وتم التسجيل في استوديوهات سيشن مصر، وإشراف عام مصطفي جاد.



