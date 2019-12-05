حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في عزبة خير الله

قررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بحارة مسعد من شارع الشوربجي ـ عزبة خير الله بدار السلام.





وكان وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بحارة مسعد من شارع الشوربجي ـ عزبة خير الله دائرة القسم.





وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة انتقال ضباط وحدة مباحث القسم الذين تمكنوا من ضبطهم وتبين أنهم ٤ أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 8 أمتار، وأدوات تنقيب.



