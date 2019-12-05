ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في عزبة خير الله

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:21 ص
حبس 4 أشخاص لاتهامهم
حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار
Advertisements
رامي المهدي
قررت النيابة العامة، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بحارة مسعد من شارع الشوربجي ـ عزبة خير الله بدار السلام.

وكان وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بحارة مسعد من شارع الشوربجي ـ عزبة خير الله  دائرة القسم.

وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة انتقال ضباط وحدة مباحث القسم الذين تمكنوا من ضبطهم وتبين أنهم ٤ أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 8 أمتار، وأدوات تنقيب.

واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــــــن الآثار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط شخص بمصر القديمة ينقب عن الآثار بمنزله

ضبط عاملين بتهمة التنقيب عن الآثار في مصر القديمة

للثراء السريع.. حبس عاملين نقبا عن الآثار فى مصر القديمة

ضبط 3 عمال ينقبون عن الآثار داخل محل بحارة السقايين في عابدين

القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بعزبة خير الله

ترشيحاتنا

فرصة.. اشترِ iPhone X جديدا بـ 7400 جنيه فقط

أبرز فيديوهات التوك شو | أحمد موسى يكشف فضيحة خلال لقاء تميم ووفد من حكومة السراج.. خالد أبو بكر يودع برنامج الحياة اليوم برسالة مؤثرة | شاهد

هل يصلى على الجنين السقط؟

الدعم والمساندة.. حازم إمام يطالب جماهير الزمالك بالوقوف خلف فريقها

اغتسال المصاب بالعين بماء وضوء العائن.. طريقة الرسول في علاج المحسود

أضرار صادمة لتناول حبوب منع الحمل

AdvertisementS

بعد شماتتها في وفاة شعبان عبد الرحيم.. شاهد رسالة صلاح عبد الله لـ آيات عرابي

اخبار الفن | مايا دياب تثير الجدل في السعودية.. ريم البارودي تهدد احمد سعد.. فنانات متهمات بـ التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان

وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده

بملابس شتوية.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

شتمته بأمه.. امرأة بيضاء تطارد رجلا أسود في المترو والشرطة تنصرها عليه

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12 -2019 والقنوات الناقلة

كيف ترقي نفسك وأولادك وأهل بيتك من الحسد والمرض؟

أهم الأخبار.. الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ بعد أزمته الصحية.. صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ آيات عرابى بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم

ويزو تفاجئ جمهورها بإطلالتها.. وريم البارودي تعلق | شاهد

بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها

هاني سعيد يكشف سر اعتزاله المفاجئ في منتصف الموسم

لجنة الصناعة تستجيب لحادث ابتلاع ماكينة لـ مهندس في مصنع بالعين السخنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة ولافتة.. 25 صورة تكشف أناقة فساتين إليسا

نتيجة لعزله.. خبراء يحذرون من تهديد صحة ترامب العقلية لـ أمن أمريكا

شتمته بأمه.. امرأة بيضاء تطارد رجلا أسود في المترو والشرطة تنصرها عليه