رقم سلبي لـ تريزيجيه مع أستون فيلا رغم التسجيل في تشيلسي

خسر نادي أستون فيلا، الذي يلعب لصفوفه المحترفان المصريان، أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، أمام نادي تشيلسي، بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.





وشارك المحمدي في المباراة بالكامل للمرة الأولى منذ الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي، بينما شارك تريزيجيه حتى الدقيقة 76 عندما تم تبديله باللاعب يوتا.





وأحرز تريزيجيه هدف الفيلانز الوحيد، في الدقيقة 41 ، بصناعة مصرية من أحمد المحمدي ، ليصبح هذا الهدف هو أول هدف مصري خالص في تاريخ الدوري الإنجليزي، بتسجيل من لاعب مصري، وصناعة من آخر.





تريزيجيه واصل تفوقه مع الفيلانز، حيث رفع رصيده من الأهداف للهدف الثالث في الدوري هذا الموسم، لكنه يملك رقمًا سلبيًا ،قد يجعل البعض يطلق عليه لقب المنحوس، حيث سجل تريزيجيه أهدافه الثلاثة ، في مباريات خسرها فريقه ،





و سجل في شباك أندية ليفربول وولفرهامبتون وتشيلسي، لكن فريقه خسر جميع تلك المباريات بنفس النتيجة ، وهي 2-1.



